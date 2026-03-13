La forza di una donna le anticipazioni dal 16 al 21 marzo 2026

Dal 16 al 20 marzo, su Canale 5 vengono trasmessi in prima visione gli episodi della soap turca

Leggiamo quali sono gli eventi cardine della nuova settimana di "La forza di una donna", la soap opera di produzione turca in onda su Canale 5 - con gli episodi in prima visione tv -da lunedì 16 a venerdì 20 marzo dalle 16.05; e sabato 21 marzo 2026 dalle 15.30. Cem viene a sapere da Bersan della storia delle pentole bruciate: pretende un risarcimento immediato e minaccia le tre donne, imponendo loro di pagare quattromila lire turche. Bahar, Ceyda e Bersan restano senza alternative. Il tentativo di Ceyda di chiedere aiuto a Hikmet fallisce quando l’uomo viene arrestato. Ceyda e Bersan pensano, allora, a un piano rischioso: rubare alla signora Fazilet, ma Bahar però rifiuta con decisione di partecipare. 🔗 Leggi su Today.it

