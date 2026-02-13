La forza di una donna le anticipazioni dal 16 al 21 febbraio 2026

Bahar si trova al centro di nuove tensioni familiari, mentre cerca di difendere il suo ruolo di madre e moglie dopo aver scoperto un segreto che potrebbe mettere a rischio la sua felicità. La soap turca di Canale 5, “La forza di una donna”, torna in onda dal 16 al 21 febbraio con episodi inediti, portando avanti la storia di una donna che lotta per il suo futuro in un ambiente che le si rivolta contro.

Cosa accade alla protagonista Bahar nelle nuove puntate di "La forza di una donna"? Leggiamo le trame della soap opera di produzione turca di Canale 5, in onda, con gli episodi inediti, da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio dalle 16.05; e sabato 21 febbraio 2026 dalle 15.30. Mentre Bahar e Sarp immaginano il futuro, lui si spegne tra le sue braccia e ogni tentativo dei medici è inutile. In ospedale Bahar crolla, travolta da dolore e rabbia, mentre Fazilet le resta accanto. Enver continua a vedere Hatice come se fosse ancora viva; Sirin, preoccupata dai suoi dialoghi nel vuoto, chiede aiuto a Jale.🔗 Leggi su Today.it

La soap turca “La forza di una donna” torna in tv con nuovi episodi inediti su Canale 5.

Dopo il dolore per la morte della madre Hatice, Bahar decide di dare una seconda possibilità al suo matrimonio con Sarp.

La forza di una donna Trame dal 16 al 21 febbraio. Sirin ha ucciso Sarp #kadn #özgeözpirinçci

