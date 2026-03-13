Il campionato di Formula 1 ha annunciato la cancellazione dei Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita a causa della guerra in Iran. La decisione riguarda le tappe previste nel prossimo calendario e comporta un cambiamento sostanziale nel programma stagionale. La modifica è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, che hanno sottolineato l’impossibilità di mantenere gli eventi nelle date originariamente previste.

Il calendario della Formula 1 potrebbe subire un importante scossone nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Sky Sports Germania, il Gran Premio del Bahrein e il Gran Premio dell’Arabia Saudita sarebbero destinati a essere cancellati dal Mondiale 2026 a causa della crescente instabilità geopolitica legata alla guerra in Iran e alla delicata situazione in Medioriente. L’emittente tedesca sostiene che la decisione sarebbe già stata presa dagli organizzatori del campionato, anche se manca ancora l’ufficialità. L’annuncio formale potrebbe arrivare nel corso di questo fine settimana, mentre il circus è impegnato in Cina per il secondo Gran Premio della stagione 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Formula Uno, cancellati i Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita per la guerra in Iran

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