Arrestato a Vairano Patenora 28enne di Teano | mezzo chilo di droga sequestrato dai Finanzieri

A Vairano Patenora, i Finanzieri hanno arrestato un 28enne di Teano e sequestrato circa mezzo chilo di droga tra cocaina, hashish e marijuana. L'uomo è stato posto agli arresti con l'obbligo di firma e dovrà affrontare un processo. L'operazione fa parte di controlli mirati contro il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Sequestrati cocaina, hashish e marijuana; arresto con obbligo di firma in attesa del processo. I Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e della Tenenza di Piedimonte Matese, hanno proceduto all'arresto di un cittadino di 28 anni, domiciliato nel comune di Teano, che dopo un lungo pedinamento veniva fermato alla guida della propria auto nel comune di Vairano Patenora. I Finanzieri, nel corso del controllo su strada, coglievano nel comportamento del soggetto, segnali che li convincevano ad approfondire l'accertamento. Infatti, nel corso di successiva perquisizione personale e domiciliare, veniva rinvenuta una busta contenente oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente di diverse tipologie (cocaina, hashish e marijuana), euro 3.