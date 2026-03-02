Conflitto in Medio Oriente la Finalissima Argentina-Spagna in Qatar è a rischio

Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti ha influenze che si estendono anche al mondo dello sport. La Finalissima tra Argentina e Spagna, prevista per il 27 marzo in Qatar, potrebbe non essere disputata a causa delle tensioni in corso. La partita rappresenta uno degli eventi più attesi, ma le situazioni geopolitiche rischiano di compromettere l’organizzazione.

In Qatar sono stati sospesi tutti i tornei in programma. Saranno la Uefa e la Conmebol ad avere l'ultima decisione sulla possibilità di rinvio del match. Mg Londra (Inghilterra) 01062022 - Finalissima 2022 Italia-Argentina foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Lionel Messi Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti avrà ripercussioni anche nel calcio. E’ infatti a rischio la Finalissima tra Spagna e Argentina, programmata per il 27 marzo. A rischio è la Finalissima tra la Spagna campione d’Europa e l’Argentina vincitrice della Copa America. I raid missilistici nella Penisola Arabica hanno colpito anche il Qatar. Così, la Qfa (Qatar Football Association) ha deciso di sospendere tutti i tornei in programma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

