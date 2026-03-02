Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti ha influenze che si estendono anche al mondo dello sport. La Finalissima tra Argentina e Spagna, prevista per il 27 marzo in Qatar, potrebbe non essere disputata a causa delle tensioni in corso. La partita rappresenta uno degli eventi più attesi, ma le situazioni geopolitiche rischiano di compromettere l’organizzazione.

In Qatar sono stati sospesi tutti i tornei in programma. Saranno la Uefa e la Conmebol ad avere l'ultima decisione sulla possibilità di rinvio del match. Mg Londra (Inghilterra) 01062022 - Finalissima 2022 Italia-Argentina foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Lionel Messi Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti avrà ripercussioni anche nel calcio. E’ infatti a rischio la Finalissima tra Spagna e Argentina, programmata per il 27 marzo. A rischio è la Finalissima tra la Spagna campione d’Europa e l’Argentina vincitrice della Copa America. I raid missilistici nella Penisola Arabica hanno colpito anche il Qatar. Così, la Qfa (Qatar Football Association) ha deciso di sospendere tutti i tornei in programma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conflitto in Medio Oriente, la Finalissima Argentina-Spagna in Qatar è a rischio

Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, si ferma il campionato in Qatar: a rischio anche la finalissima Argentina-Spagna!

Calcio, Finalissima 2026 Spagna-Argentina il 27 Marzo in diretta su Sky, NOW e TV8Un nuovo appuntamento di calcio internazionale da vivere in esclusiva su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Tutto quello che riguarda Medio Oriente.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'; Iran, la guerra si allarga.

A picco le compagnie aeree, pagano caos in Medio Oriente con migliaia di voli cancellatiL'interruzione globale del trasporto aereo causata dal conflitto tra Usa e Iran è paragonabile solo a quella vissuta durante la pandemia, con oltre 5.000 voli annullati. Colpiti duramente anche i tito ... ilsole24ore.com

Terzo giorno di fuoco in Medio Oriente. Israele attacca il Libano. Fumo sull'ambasciata Usa a Kuwait CityEsplosioni in cinque capitali del Golfo. Attacchi israeliani su Beirut, in risposta ai razzi di Hezbollah. Trump fissa i tempi dell'operazione: Quattro settimane. Hormuz e il rischio economico globa ... ilfoglio.it

Dopo l’escalation del conflitto in Medio Oriente, l’Iran ha bloccato lo Stretto di Hormuz impedendo a petroliere e navi commerciali di attraversarlo. Se prolungato, il blocco di uno principali snodi per il commercio, attraverso cui passa circa il 20% del petrolio mo facebook

L’Iran si vendica: “Vi bruceremo i cuori”. Il Medio oriente è in fiamme - la Repubblica x.com