Sergio Ramos, ex calciatore e attuale proprietario del Siviglia, sta valutando l’acquisto del club. Tuttavia, la cosiddetta

L’ipotesi dell’ingresso di Sergio Ramos nella proprietà del Siviglia apre uno scenario clamoroso: il difensore non potrebbe più giocare in Spagna. La “Legge Anti-Piqué” vieta infatti agli atleti in attività di avere interessi nei club delle competizioni a cui partecipano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sergio Ramos si è messo in testa di comprare il Siviglia, e pare che abbia già presentato un'offerta con un gruppo di investitori; Sergio Ramos potrebbe entrare in società al Siviglia; Liga: stop alla vendita del Siviglia, Sergio Ramos entra in gioco; Era lo svincolato più prezioso in circolazione: ora ha trovato una nuova squadra.

Calciomercato Milan, rebus Sergio Ramos: lo spagnolo vuole la Serie A, i rossoneri riflettono ma… Ultimissime - Calciomercato Milan, Sergio Ramos, attualmente svincolato, continua a proporsi in Serie A: il club rossonero riflette ma al momento nicchia Mentre il capitolo Thiago Silva si è chiuso con il passaggio ... milannews24.com