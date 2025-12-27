Concerti live musica balli e divertimenti | tutto pronto per gli eventi di capodanno

Dal 29 dicembre al 1° gennaio, Rimini accoglie il nuovo anno con una maratona di eventi. Si parte il 29 dicembre con il concerto di Edoardo Bennato che farà ballare tutti con il suo “Sono Solo Canzonette Tour 2025”. Il 30 dicembre sarà la volta di Francesca Michielin: la cantautrice farà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Concerti Capodanno 2025-2026 in piazza e in tv: tutti gli eventi Leggi anche: Capodanno tra concerti gratuiti e spettacoli: tutti gli eventi nelle grandi città La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. CageChristmas: tre serate di grande musica intorno al Natale al live club di Villa Corridi; Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale; Capodanno 2026 in Emilia-Romagna; Feste, concerti, fuochi. Ecco dove andare a Capodanno in Liguria!. Musica, danza e divertimento aNxt in Piazzale Alpini per le festività - Bergamo si anima durante le festività di fine anno con un ricco calendario di eventi firmato NXT Bergamo. ecodibergamo.it

Summer Jamboree, 25 anni di balli e musica a Senigallia - Compie 25 anni il Summer Jamboree, il festival sulla musica e sulla cultura dell'America anni '40 e '50 che anima ogni estate di Senigallia (Ancona). ansa.it

New Year Music Mix 2026 ? Best Music 2025 Party Mix ? Remixes of Popular Songs

Termoli Musica accompagna la fine del 2025 con cinque concerti - facebook.com facebook

