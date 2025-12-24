Arturo Merzario durissimo con Leclerc | Enzo Ferrari non l'avrebbe ricevuto nemmeno come cliente

L'ex ferrarista Arturo Merzario fa a pezzi Charles Leclerc, ritenuto neanche lontanamente all'altezza della Rossa: "Se ci fosse stato Enzo Ferrari, non avrebbe nemmeno varcato i cancelli di Maranello". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Leclerc disperato dopo la gara di Las Vegas, ce l’ha con la Ferrari: “Mi dispiace dirlo. Così è frustrante”

Leggi anche: Charles Leclerc: “È altamente improbabile che la Ferrari possa vincere una gara quest’anno”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Leclerc affossato: “Ecco perché Enzo Ferrari non lo avrebbe mai voluto” – F1 - Leclerc, uno dei piloti più amati della storia della Rossa, non sarebbe mai stato accettato da Enzo Ferrari: il parere di un ex pilota di F1 ... f1ingenerale.com

Merzario stronca Leclerc: "Con Enzo Ferrari non avrebbe varcato i cancelli di Maranello". Charles e la gag con Russell - Leclerc in Ferrari ha dovuto affrontare tanti problemi e certo le parole di Arturo Merzario (che lo critica su tutta la linea) gli fanno il solletico. sport.virgilio.it