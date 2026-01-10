Cosa significa quando il cane morde l'aria all'improvviso | cos'è il fly biting e perché lo fa

Il comportamento di un cane che morde l’aria improvvisamente, noto come

Il fly biting è un comportamento in cui il cane scatta e morde l'aria, come se stesse tentando di afferrare una mosca. Le cause non sono ancora del tutto chiare, ma spesso sono collegate a problemi neurologici, disturbi gastrointestinali e altri fattori. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

