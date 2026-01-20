Gentilini promuove la Fermana, sottolineando che la squadra ha creato molte occasioni, ma è mancato il gol. Il match tra Fermana e Trodica si è concluso con un pareggio, risultato prevedibile considerando l’importanza della posta in palio. La partita è stata equilibrata, con entrambe le squadre attente a non rischiare troppo, riflettendo la tensione e la strategia di un incontro decisivo.

Troppo alta la posta in palio per correre rischi eccessivi e dunque il big match di giornata tra Fermana e Trodica alla fine è finito con un pari che poteva essere anche "atteso" alla vigilia. Lontana la fine del campionato, ancora tanti punti in palio e dunque ci sta che la super sfida sia finita senza vincitori. Il Trodica non voleva rischiare il -7 mentre la Fermana voleva evitare di ritrovarsi la squadra di Buratti con il fiato sul collo. Però l’agonismo e la voglia di provarci non è mancata in campo, a mancare sono stati i gol anche se la Fermana ci ha provato come ha sottolineato nell’analisi post gara Augusto Gentilini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gentilini promuove la Fermana: "Ci è mancato solo il gol"

Leggi anche: Napoli-Eintracht, Conte non fa drammi: "Oggi ci è mancato solo il gol"

Leggi anche: Conferenza stampa Di Gregorio post Juve Torino: «Ci è mancato solo il gol. Ecco cosa ci chiede Spalletti. Nazionale? Devo vincere con la Juventus, poi se mister Gattuso…»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Gentilini promuove la Fermana: "Ci è mancato solo il gol" - Troppo alta la posta in palio per correre rischi eccessivi e dunque il big match di giornata tra Fermana e ... ilrestodelcarlino.it