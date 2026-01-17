Liste d’attesa e prenotazioni chiuse la mia odissea con la sanità | da Parma a Borgotaro impossibile prenotare risonanze ed esami per capire se sono grave o no

Le difficoltà nel prenotare esami diagnostici presso il servizio sanitario pubblico evidenziano una criticità che riguarda l'accessibilità e l’efficienza del sistema. Da Parma a Borgotaro, molte persone incontrano liste d’attesa e prenotazioni chiuse, rendendo impossibile ottenere esami urgenti come le risonanze magnetiche. Questo scenario solleva interrogativi sulla reale funzione di un sistema sanitario che, in molte occasioni, sembra non garantire servizi tempestivi e necessari ai cittadini.

“Chiedo: a cosa serve il servizio sanitario pubblico se non è possibile prenotare un esame importante e soprattutto urgente come una risonanza magnetica all'addome? Che senso ha continuare a tenere in piedi la metodica delle ricette del medico curante quando non esiste alcuna possibilità di prenotare, per un certo tipo di esami, visite a tempo indeterminato? Che senso ha tutto questo quando semplicemente un servizio che dovrebbe essere per tutti, non funziona?" A raccontare un altro caso di diritto alla salute negato dal nostro sistema sanitario, è un 52enne parmigiano. Ennesimo episodio di una vicenda che negli ultimi mesi è andata avanti a colpi di reportage sulle tv nazionali, esposti ai Nas, denunce, polemiche e interventi politici per capire come sia possibile non riuscire a prenotare, a distanza di mesi, esami di vario genere, anche fondamentali per la salute. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

