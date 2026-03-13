La domenica Uptown conquista il JustMe ai piedi della Torre Branca
La domenica notte milanese ha un nuovo, unico baricentro dove l'eleganza incontra il battito della metropoli. Nella cornice mozzafiato del Justme Milano, situato all'interno di Parco Sempione e all'ombra della monumentale Torre Branca, prosegue il successo di Uptown Nights, il format domenicale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Articoli correlati
Vista braciere olimpico: salita in Torre Branca, aperitivo e dj set al JustmeUn evento speciale pensato per chi desidera vivere Milano in un momento unico del suo percorso: i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026Un evento...
Leggi anche: Discarica abusiva ai piedi della Torre Idac