La domenica Uptown conquista il JustMe ai piedi della Torre Branca

Da milanotoday.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La domenica notte milanese ha un nuovo, unico baricentro dove l'eleganza incontra il battito della metropoli. Nella cornice mozzafiato del Justme Milano, situato all'interno di Parco Sempione e all'ombra della monumentale Torre Branca, prosegue il successo di Uptown Nights, il format domenicale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

