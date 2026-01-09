Discarica abusiva ai piedi della Torre Idac

A Mondragone, ai piedi della Torre Idac, si è nuovamente rilevata una discarica abusiva a cielo aperto. Questa situazione rappresenta una problematica ricorrente nel territorio, evidenziando la necessità di interventi efficaci per la tutela dell’ambiente e il rispetto delle normative. La presenza di discariche non autorizzate compromettono il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini, richiedendo attenzione e azioni concrete.

Mondragone terra di discariche. E' la triste considerazione all'esito dell'ennesimo ritrovamento delle discariche a cielo aperto. Una discarica è stata rivenuti all'esito dei controlli delle guardie giurate del Wwf sezione Caserta ai piedi dell'ecomostro, più generalmente conosciuto come Torre. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

