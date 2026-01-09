Discarica abusiva ai piedi della Torre Idac

A Mondragone, ai piedi della Torre Idac, si è nuovamente rilevata una discarica abusiva a cielo aperto. Questa situazione rappresenta una problematica ricorrente nel territorio, evidenziando la necessità di interventi efficaci per la tutela dell’ambiente e il rispetto delle normative. La presenza di discariche non autorizzate compromettono il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini, richiedendo attenzione e azioni concrete.

Mondragone terra di discariche. E' la triste considerazione all'esito dell'ennesimo ritrovamento delle discariche a cielo aperto. Una discarica è stata rivenuti all'esito dei controlli delle guardie giurate del Wwf sezione Caserta ai piedi dell'ecomostro, più generalmente conosciuto come Torre. Sono iniziati stamattina i lavori per il ripristino degli impianti di pubblica illuminazione di via Crociferi e delle strade limitrofe, i cui cavi di alimentazione erano stati danneggiati durante la rimozione di una discarica abusiva Gli operatori della Direzione Pubblic - facebook.com facebook È quanto scoperto nella discarica abusiva del cimitero di Aci Catena, in provincia di Catania, da qualche mese sotto osservazione dopo la recente apertura di un'inchiesta per le gravi violazioni igienico-sanitarie del camposanto comunale. x.com

