Il 13 marzo 2026 a Firenze si è tenuta la presentazione del libro di Crapis, intitolato

Firenze, 13 marzo 2026 – Dalla televisione pedagogica degli anni Cinquanta ai talk show che oggi scandiscono il dibattito politico: più di settant’anni di storia del piccolo schermo che si intrecciano con l’evoluzione della società e quindi della democrazia italiana. È questo il filo conduttore di ’La democrazia non è un talkshow’. Saggio storico sulla televisione italiana, il libro di Giandomenico Crapis che sarà presentato lunedì 16 marzo alle 17 alla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli di Firenze, in via degli Alfani 101 rosso. I contenuti. Il volume ripercorre l’evoluzione della televisione italiana a partire dagli esordi del 1954, quando la tv pubblica muove i primi passi e diventa rapidamente uno strumento centrale nella costruzione dell’identità nazionale e nella diffusione di informazione e cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La democrazia non è un talk show”: la tv incontra la politica. La presentazione del libro di Crapis

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