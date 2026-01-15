Il 17 gennaio alle 17:30, la libreria Feltrinelli di Arezzo ospiterà la presentazione del libro di Giandomenico Crapis,

Sabato 17 gennaio alle ore 17,30 sarà presentato alla libreria Feltrinelli di Arezzo in via Garibaldi il libro d i Giandomenico Crapis: La democrazia non è un talkshow, edito da Baldini e Castoldi. Il libro è un saggio storico sulla tv italiana, vista nei suoi rapporti con la società, la politica, la cultura, una tv raccontata sin dagli albori e fino ai nostri giorni. Insieme all'autore, scrittore e commentatore del Fatto quotidiano, ci saranno a discutere del volume anche il dr. Luigi Alberti già direttore di TeleEtruria e giornalista del Corriere di Arezzo, nonché l'on.

© Lanazione.it - Il libro di Giandomenico Crapis: La democrazia non è un talkshow

Democrazia e tv, Crapis presenta il suo saggio

