Il seme buono della politica a Palazzo Europa la presentazione del libro sulla figura di Benigno Zaccagnini

Mercoledì 21 gennaio 2026 alle 18.00, a Palazzo Europa a Modena, si terrà la presentazione del libro

Si terrà mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso le Sale Conferenze di Palazzo Europa (Via Emilia Ovest 101), a Modena, la presentazione del libro "Zaccagnini. Il seme buono della politica", organizzata dalla Fondazione Sias assieme al Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari e alla.🔗 Leggi su Modenatoday.it

I documenti privati di Benigno Zaccagnini arricchiscono gli Archivi del Novecento: la donazione della famiglia

La donazione della famiglia Zaccagnini amplia gli Archivi del Novecento, arricchendo il patrimonio di documenti privati, scritti e fotografie di Benigno Zaccagnini. Un prezioso patrimonio che permette di approfondire la figura e il ruolo di uno dei protagonisti più significativi della storia italiana del XX secolo. Un'occasione unica per conservare e valorizzare il nostro passato recente.

