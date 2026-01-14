Contributi per il commercio nei quartieri Centro Storico e Oltretorrente | 38 domande ammesse

Il Comune di Parma ha annunciato che, dopo la prima fase, sono state ammesse 38 domande per i contributi destinati alle attività commerciali, artigianali e di servizio nei quartieri Centro Storico e Oltretorrente. Questa iniziativa mira a sostenere il tessuto economico locale, favorendo lo sviluppo e la vitalità delle aree interessate. Di seguito i dettagli e le prossime fasi del processo.

Si è conclusa la prima fase dell'Avviso Pubblico promosso dal Comune di Parma per la concessione di contributi destinati a esercizi commerciali, artigianali e di servizio nei quartieri Centro Storico e Oltretorrente. Il bando, pubblicato lo scorso 17 dicembre 2025, mette a disposizione.

Il Bando “Sostegno Credito” supporta le imprese del commercio e servizi in Liguria con garanzie e contributi per favorire investimenti, efficienza energetica e competitività. Se sei interessato, lascia un commento facebook

09/01/2026 BASSANO DEL GRAPPA – Riforma del commercio, bando per i distretti del commercio e commercio on line le questioni centrali dell’azione del nuovo assessore Massimo Bitonci. La Regione stanzia 10 milioni || “-“L’assessore alle Imprese e al Co x.com

