Cercasi condivisione generale delle candidature del Centrodestra Cascio Dc | Prima le alleanze poi i nomi

Il consigliere Cascio della Dc ha dichiarato che l'incontro tra i partiti del Centrodestra non aveva lo scopo di scegliere i candidati sindaco, soprattutto per Agrigento. La riunione si è concentrata sulle alleanze politiche, lasciando in sospeso le decisioni sui nomi. Cascio ha spiegato che prima bisogna mettere insieme le forze, poi si discuterà di chi correrà alle elezioni. Nella riunione, i rappresentanti dei vari partiti hanno scambiato opinioni sulla strategia da adottare e sui possibili accordi in vista delle amministrative.

Il commissario regionale della Nuova Democrazia Cristiana: "Non si possono fare accordi e coalizioni diverse, ad esempio fra Agrigento e Ribera. Se si vuole vincere le elezioni, dobbiamo farlo tutti insieme sempre" "L'incontro non era finalizzato a designare i nomi dei candidato sindaco delle prossime elezioni, con particolare attenzione ad Agrigento. L'appuntamento è stato fissato fra i rappresentanti di tutti i partiti del Centrodestra per concordare una strategia elettorale comune. In altre parole non si possono fare accordi e coalizioni diverse, ad esempio, fra Agrigento e Ribera. Se il Centrodestra vuole e può stare insieme e vincere le elezioni, deve farlo tutti insieme sempre".