Un giovane scrittore ricorda di aver perso la strada intorno ai vent’anni. È una scena comune, ma che rivela molto sulla crisi di identità che molte persone attraversano in quel periodo. Nel suo nuovo saggio, l’autore analizza come questa esperienza di spaesamento si rifletta nelle opere letterarie italiane tra gli anni Sessanta e Settanta, usando narrazioni e riflessioni filosofiche poco convenzionali. L’obiettivo è capire come l’incertezza e il senso di smarrimento si siano intrecciati con il contesto culturale di quegli anni.

«Intorno ai vent’anni mi capitava di perdermi». Inizia con una nota personale Forme dello spaesamento nella letteratura italiana (1965-1978), l’interessante saggio per Quodlibet (pp. 192, euro 20) scritto da Elisa Attanasio, ricercatrice di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Bologna: «Molto tempo dopo, a questi momenti è stato dato il nome di “derealizzazione”, e in effetti a quell’epoca a volte mi succedeva seriamente di dubitare della consistenza della realtà». Come un’eco, nel primo capitolo intitolato Dentro e fuori, Damasa, la giovane protagonista de Il porto di Toledo di Anna Maria Ortese (1975), osserva: «C’era in me una grande negazione del reale (lo vedevo come inganno e fuga) e pensai: dove sarà qualcosa di reale-reale? Un continuo come dicono i filosofi?». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Indagando l'età della crisi attraverso inedite coppie narrative e filosofiche

