La creatività sfila a Villa Crastan | 64 tesi per raccontare il futuro del design

A Villa Crastan si è tenuta una sfilata dedicata alla creatività, durante la quale sono state presentate 64 tesi sul futuro del design. La manifestazione ha coinvolto studenti e professionisti che hanno esposto le proprie idee e progetti, offrendo uno sguardo sulle tendenze emergenti nel settore. L’evento ha attirato un pubblico interessato alle innovazioni nel campo del design e dell’arte visiva.

Pontedera, 13 marzo 2026 – C’è chi, ancor prima di indossare la corona d’alloro, è stato selezionato da una maison prestigiosa come Dior; chi ha realizzato abiti in grado di cambiare colore, reagendo al calore; chi si è impegnato per rendere l’arte più accessibile alle giovani generazioni, puntando su uno storytelling che valorizza il patrimonio e perfino chi ha studiato il ruolo dell’horror come specchio delle paure sociali o la manipolazione attraverso l’utilizzo dei colori per influenzare la percezione di un prodotto. Sono solo alcuni dei 64 progetti di laurea che gli studenti dei corsi in fashion design e communication design di istituto Modartech, presenteranno dal prossimo 16 marzo, a partire dalle 9,30, a Villa Crastan, nella sessione di lauree della scuola di alta formazione di Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La creatività sfila a Villa Crastan: 64 tesi per raccontare il futuro del design Articoli correlati I Latis, il miracolo Milano in mostra: le case e gli uffici del Dopoguerra per raccontare modernità e designMilano – Architetture in grado di esprimere la modernità, dalle nuove abitazioni sino agli uffici. Salone del Mobile: le anticipazioni sulla 64° edizione, materia, nuove tendenze designIn primavera Milano si appresta ad ospitare la 64° edizione del Salone del Mobile, confermando il ruolo centrale della manifestazione come...