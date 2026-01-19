I Latis il miracolo Milano in mostra | le case e gli uffici del Dopoguerra per raccontare modernità e design

I Latis, figure di rilievo dell’architettura italiana del secondo dopoguerra, hanno contribuito a definire il volto di Milano attraverso le loro realizzazioni residenziali e commerciali. La mostra

Milano – Architetture in grado di esprimere la modernità, dalle nuove abitazioni sino agli uffici. Hanno lasciato tracce importanti a Milano Vito e Gustavo Latis, figure centrali dell’architettura italiana del secondo Novecento. A loro il Politecnico, dedica la mostra I Latis e Milano 1945-1985, (dal 21 gennaio al 21 marzo 2026) nello Spazio Guido Nardi. A cura di Marco Biraghi, Giovanna Latis, Tommaso Mazzega e Francesco Patetta, la mostra ricostruisce il contributo dei fratelli Latis alla trasformazione di Milano nel secondo dopoguerra, mettendo in luce una produzione architettonica di enorme impatto urbano e sociale, caratterizzata da rigore formale, sobrietà e attenzione alla dimensione collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

