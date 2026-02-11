Oggi Vannacci dovrà decidere se restare o no nella maggioranza

Oggi il generale Vannacci deve decidere se restare nella maggioranza di governo. Il presidente del Consiglio ha posto la questione di fiducia sul decreto che prevede l’invio di nuove armi all’Ucraina. I tre deputati su cui Vannacci può contare ancora non hanno annunciato come voteranno. La decisione del generale potrebbe cambiare gli equilibri in Parlamento e influenzare l’esito della fiducia.

Il governo pone la questione di fiducia sul decreto che invia nuove armi all'Ucraina. I tre deputati su cui può contare il generale non hanno ancora detto come voteranno. Solo una cosa è certa: la sinistra si dividerà.. Per accelerare l'ingresso di Kiev, Bruxelles valuta l'ipotesi dell'«allargamento inverso» e studia le mosse per superare l'opposizione ungherese. Sullo sfondo il ruolo di Washington e i contatti diplomatici tra Europa, Russia e Stati Uniti.. Lo speciale contiene due articoli..

