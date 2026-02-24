Caiazzo successo per la Passeggiata fotografica dell’Associazione Giovanni Marcuccio

Tempo di lettura: 2 minuti di Tracy Di Piro L'Associazione culturale "Giovanni Marcuccio" APS di Caiazzo (CE) ha organizzato, come da due anni a questa parte, una "Passeggiata fotografica" domenica 22 febbraio 2026 sotto la guida sapiente del Professore Luca Sorbo. L'obiettivo di questo progetto è quello di diffondere nella maniera più capillare possibile la conoscenza del territorio e delle sue ricchezze storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche. La passeggiata si è svolta nel centro storico del paese, tra vicoli suggestivi e antichi reperti, e si è snodata lungo due tappe principali: l'Anticoleum e la Cappella di Santa Maria di Costantinopoli.