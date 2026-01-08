Al Teatro Totò dal 9 al 18 gennaio con la commedia Hai un amico all’INPS?.

Dal 9 al 18 gennaio, al Teatro Totò di Napoli, va in scena “Hai un amico all’INPS?”, una commedia moderna della Compagnia Stabile del Totò. La produzione, scritta e diretta da Gaetano Liguori, propone un sorriso attraverso una narrazione che riflette aspetti della vita quotidiana. La stagione del teatro prosegue con un cartellone ricco di proposte, offrendo al pubblico un’opportunità di svago e riflessione.

NAPOLI – Prosegue con vitalità la stagione del Teatro Totò – Teatro della Tradizione Partenopea, che dal 9 al 18 gennaio (con doppio spettacolo il sabato) ospita la nuova produzione della Compagnia Stabile del Totò, “Hai un amico all’INPS?”, commedia comica e contemporanea scritta da Gaetano Liguori e Rosario Verde, per la regia dello stesso Liguori. Uno spettacolo che sceglie la via della risata per affondare il bisturi in una delle piaghe più sensibili del nostro tempo: la perdita del lavoro, la precarietà esistenziale e l’ambigua zona d’ombra dei meccanismi previdenziali, tra assistenzialismo, truffe e falsi invalidi. 🔗 Leggi su Primacampania.it

