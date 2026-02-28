Questa sera, la giornalista che fino a poco tempo fa conduceva il Tg1 delle 20:00 si esibirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo accanto a Carlo Conti, Laura Pausini e Nino Frassica. La sua presenza è stata decisa da Conti durante il collegamento dal teatro, pochi giorni dopo aver condotto il telegiornale. La serata vede coinvolti diversi volti noti dello spettacolo.

Poco più di una settimana fa Giorgia Cardinaletti stava conducendo il Tg1 delle 20:00, quando Carlo Conti, collegato dal Teatro Ariston di Sanremo, l'ha invitata a raggiungerlo per la finale di stasera, sabato 28 febbraio. E sì, stasera sarà la co conduttrice del Festival, insieme a Carlo Conti, Laura Pausini e Nino Frassica. Classe 1987, Giorgia Cardinaletti marchigiana di Fabriano, in provincia di Ancona.

© Iodonna.it - Dallo studio del Tg1 al palco del Teatro Ariston per volontà di Carlo Conti: stasera la giornalista affiancherà il conduttore, Laura Pausini e Nino Frassica

“Carlo Conti è bisex”, blitz di Paolini al Tg1. La replica del conduttore: “Il mio tipo è Laura Pausini”Roma, 24 febbraio 2026 – Sul palco dell’Ariston i fuoriprogramma e le sorprese non mancano mai.

Leggi anche: L'attore turco, reduce dal successo della serie Sandokan, affiancherà Laura Pausini e Carlo Conti sul palco dell'Ariston

Gianni Morandi spunta a sorpresa sul palco del teatro Ariston per duettare con il figlio Tredici Pietro, in gara a Sanremo, sulle note di “Vita”, portata al successo insieme a Lucio Dalla. Al termine dell'esibizione un abbraccio commosso tra padre e figlio. Dietro l - facebook.com facebook

Gianni #Morandi fa una sorpresa al pubblico del Teatro Ariston, duettando con il figlio #TrediciPietro, in gara a Sanremo 2026, sulle note di #Vita. Pietro propone una versione aggiornata del brano evergreen, inserendo alcuni versi rappati. Al termine dell’es x.com