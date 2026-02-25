Sanremo 2026 Carlo Conti scherza con Lillo e rievoca la gaffe di Petrecca | Siamo al teatro Olimpico | VIDEO

Una delle tante gaffe di Paolo Petrecca durante la disastrosa telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e che sono costate il posto all’ex direttore di RaiSport, viene rievocata da Carlo Conti durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico della kermesse stava inscenando una gag con Lillo, tra i co-conduttori della serata, quando ha dichiarato: “Ma dove si deve esibire un cantante a Sanremo? Al Teatro Olimpico?”. Il riferimento, neanche troppo velato, è per l’appunto alla telecronaca di Petrecca il quale aprì il collegamento dando il benvenuto ai telespettatori dallo Stadio Olimpico che, in realtà, era lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. 🔗 Leggi su Tpi.it

