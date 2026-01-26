Sanremo 2026 ascoltati i 30 brani in gara le pagelle | Fedez & Masini vincenti Ditonellapiaga e Brancale top Sal Da Vinci underdog
In vista di Sanremo 2026, abbiamo ascoltato in anteprima i 30 brani in gara. Le canzoni affrontano temi come relazioni tossiche e desiderio di felicità, con stili diversi tra ballad e generazioni. Fedez & Masini emergono come favoriti, mentre Ditonellapiaga e Brancale si distinguono come top, con Sal Da Vinci come underdog.
Abbiamo ascoltato in anteprima i brani in gara al Festival di Sanremo 2026: relazioni tossiche, famiglie imperfette, fragilità maschili e desiderio di felicità, tra ballad intime, disincanto generazionale e pochi veri tormentoni; Fedez & Masini super favoriti, Ditonellapiaga e Brancale top, Sal Da Vinci l’underdog. Manca poco meno di un mese al via del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio, e come di consueto la stampa ha avuto modo di ascoltare in anteprima i brani in gara, con testi alla mano. Un ascolto che, rispetto alle edizioni precedenti, restituisce un quadro piuttosto compatto dal punto di vista tematico e sorprendentemente omogeneo sul piano emotivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Sanremo 2026, le pagelle delle 30 canzoni al primo ascolto: Fedez-Masini verso la vittoria, Serena Brancale insegue. Sal Da Vinci al matrimonio napoletano
Analizziamo le prime impressioni delle 30 canzoni di Sanremo 2026, valutando senza giudizi definitivi.
Sanremo, Fedez – Masini e Brancale verso il podio: tutte le pagelle
Al Festival di Sanremo, Fedez con Marco Masini e Serena Brancale con i loro brani si candidano a conquistare il podio.
A Sanremo 2026 in duetto con Fedez Marco Masini commenta le indiscrezioni
Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni dopo il primo ascolto
Sanremo 2026, il primo ascolto che cambia gli equilibri
Ecco la classifica degli artisti - che partecipano a Sanremo - più ascoltati su Spotify #radiolina #sanremo2026 #notiziemusicali - facebook.com facebook
A tutto volume: abbiamo ascoltato le canzoni in gara al Festival di Sanremo. Ecco cosa c'è da sapere di Francesco Fredella #Sanremo2026 x.com
