La città diventa manga One Piece la capitale dei pirati è Firenze

La città di Firenze si trasforma in un'ambientazione ispirata a One Piece, il manga di Eiichiro Oda. Immaginate il Palazzo Vecchio e la Cupola del Brunelleschi reinterpretati come scenario di avventure piratesche. Questa proposta ha suscitato l'interesse di numerosi appassionati toscani e fiorentini, che da anni seguono con entusiasmo il mondo dei pirati rappresentato nel celebre fumetto giapponese.

di Marianna Grazi Immaginate Palazzo Vecchio e la Cupola del Brunelleschi, ma nel mondo dei pirati. Non è fantasia, ma un’ipotesi che da anni accende la curiosità dei fan toscani e fiorentini di One Piece, il manga dei record di Eiichiro Oda. Con l’arrivo dei nuovi episodi della serie live action su Netflix, il mistero si riaccende: la leggendaria città di Logue Town appare come una copia fedele. L’indizio più clamoroso non è solo estetico ma storico. Nel mondo a fumetti di One Piece, Logue Town è la ’Città dell’Inizio e della Fine’, il luogo dove nacque e fu giustiziato Gol D. Roger, il leggendario Re dei Pirati. E la piazza dell’esecuzione, cuore pulsante della saga, richiama in modo sorprendente piazza della Signoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

