One Piece 25 anni del manga in Italia | perché continua a essere uno dei fenomeni editoriali più importanti al mondo

Dal suo debutto italiano nel 2001, One Piece di Eiichiro Oda ha mantenuto una posizione centrale nel panorama dei manga. Con oltre 25 anni di pubblicazioni, il manga continua a coinvolgere lettori di tutte le età, confermando la sua importanza come fenomeno editoriale globale. La sua presenza costante testimonia la solidità e la crescita di un’opera che, ormai, rappresenta un punto di riferimento nel settore.

Nel 2001 Star Comics ha pubblicato il primo volume di One Piece. Oggi il manga di Eiichir? Oda non solo gode di ottima salute, ma continua a essere un punto di riferimento all'interno del mercato editoriale dei fumetti. Vi spieghiamo perché è il degno erede del Dragon Ball di Akira Toriyama. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Da Venezia al mondo: perché Casanova continua a essere il mito più moderno di sempre

Leggi anche: De Laurentiis: “Volevo già il Napoli nel 1999, ora siamo uno dei club più importanti del mondo”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Quanto tempo serve per guardare tutto l’anime di One Piece; Giappone, alla ricerca dei luoghi di manga e anime: così i cartoni cambiano le rotte del turismo; 19 anni fa andava in onda l'episodio migliore di Death Note; LEGO One Piece Arlong Park: 20€ di sconto su un set iconico e interattivo.

One Piece: dopo 26 anni e 1155 episodi si chiude la prima stagione - Con la fine dell’arco di Egghead si chiude davvero un capitolo enorme della storia di One Piece. mangaforever.net