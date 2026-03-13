la cina sulla strada della leadership scientifica globale

La Cina sta facendo passi avanti nel settore scientifico, puntando a consolidare la sua posizione a livello globale. Il paese investe risorse, promuove politiche di stabilità e sviluppa infrastrutture per la ricerca, seguendo un percorso che mira a rafforzare la propria leadership nel campo della conoscenza. Quando uno di questi aspetti si indebolisce, l’andamento dei progressi scientifici può rallentare.

Lo sviluppo della conoscenza richiede tempo, stabilità istituzionale e risorse economiche. Quando una di queste condizioni si indebolisce, l’intero sistema rallenta; se poi tutte entrano contemporaneamente in tensione, il baricentro della ricerca tende a spostarsi. In questi anni si sta realizzando proprio una dinamica di questo tipo. Mentre negli Stati Uniti il sistema della ricerca attraversa una fase di forte turbolenza politica e finanziaria, la Cina procede nella direzione opposta: aumenta gli investimenti pubblici, pianifica su scala pluridecennale e integra ricerca scientifica e politica industriale. Pechino ha annunciato che la spesa... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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