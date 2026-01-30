Gemels | dalle radici bergamasche verso la leadership globale

Dalle radici di Gemels, un’azienda con origini bergamasche, si è arrivati a conquistare mercati internazionali. La storia inizia con una bicicletta, prima che questa diventasse un’azienda leader nel settore delle valvole e degli innesti rapidi. Oggi, Gemels guarda al futuro puntando sulla crescita globale, ma senza dimenticare le sue radici.

Capitolo 1 – Le origini. Prima delle valvole, degli innesti rapidi e dei mercati internazionali, c’era una bicicletta. Ogni mattina Angelo Facchinetti, classe 1930, fondatore di Gemels, saliva in sella e pedalava fino alla sua officina a Trescore Balneario. Lo spazio era minuscolo, così piccolo che oggi fa quasi sorridere pensare a come potessero starci tutti i macchinari indispensabili per iniziare a lavorare. Pochi metri quadrati, qualche attrezzo, tanta passione e un’idea limpida: fare le cose bene, con precisione, senza compromessi. Non c’erano piani di espansione, strategie globali o grandi progetti scritti su un foglio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Gemels Bergamasche

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'ITALIA CHE FA SQUADRA A BRUXELLES PER LA LOTTA AL CANCRO La ricerca non ha confini, ma ha bisogno di radici forti. Il 13 e 14 gennaio siamo stati al Parlamento Europeo per l'evento organizzato dagli amici IRST - Istituto Romagnolo per lo Studio - facebook.com facebook