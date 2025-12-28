Il 31 dicembre, presso la Chiesa di Santa Brigida, si terrà l'iniziativa

Mercoledì 31 dicembre la Chiesa di Santa Brigida ospiterà l'iniziativa "Un'oasi di pace": occasione per sostare nel silenzio, riflettere e pregare per la pace e le vittime delle guerre in questo particolare e critico momento storico.Ispirati dal Messaggio per la 59esima Giornata Mondiale della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - "Un'oasi di pace": una giornata di riflessioni e preghiere per la pace alla Chiesa di Santa Brigida

