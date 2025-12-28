Un' oasi di pace | una giornata di riflessioni e preghiere per la pace alla Chiesa di Santa Brigida
Il 31 dicembre, presso la Chiesa di Santa Brigida, si terrà l'iniziativa
Mercoledì 31 dicembre la Chiesa di Santa Brigida ospiterà l'iniziativa "Un'oasi di pace": occasione per sostare nel silenzio, riflettere e pregare per la pace e le vittime delle guerre in questo particolare e critico momento storico.Ispirati dal Messaggio per la 59esima Giornata Mondiale della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Tre giorni di riflessioni e dibattiti, ventisette associazioni aderiscono alla Tenda della Pace 2025
Leggi anche: Artigiani di pace, sabato 11 ottobre veglia per la pace alla vigilia della Marcia Perugia-Assisi
“Non è la mia solitudine” di Pippo Bunorrotri, poesia come navigazione e rinascita. Recensione.
Il 31 dicembre un’oasi di preghiera per la pace in Santa Brigida - Mercoledì 31 dicembre la Chiesa di Santa Brigida ospiterà l'iniziativa "Un'oasi di pace": occasione per sostare nel silenzio, riflettere e pregare per la ... piacenzasera.it
“Un'oasi di pace” Sabato 27 dicembre Appuntamento alle 10.00 nei pressi del valico di San Nicola SR 82 (Itri). Si tratta di un evento gratuito destinato sia a ragazzi che a giovani, ma anche ad adulti e famiglie, della durata di circa 5 ore e della lungh facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.