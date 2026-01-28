Il Ponte della Storia – La Pace non ha memoria | ciclo incontri a Roccella Jonica
Il ciclo di incontri “Il Ponte della Storia – La Pace non ha memoria” prende il via a Roccella Jonica. Due appuntamenti, il 31 gennaio e il 7 febbraio, all’ex Convento dei Minimi, dove si parlerà di memoria, pace e confronto. Gli organizzatori vogliono trasformare i momenti di commemorazione in occasioni di dialogo e riflessione, per coinvolgere la comunità e stimolare un confronto aperto sui temi della storia e della pace.
Il progetto prevede l’utilizzo di due parole chiave: “ascoltare”, dando voce a memorie, linguaggi e punti di vista diversi, e “lavorare”, mettendo in campo un impegno condiviso per il mantenimento della pace. A trent’anni dalla fine dell’assedio di Sarajevo durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina, si ripercorrerà il dramma di una ferita ancora recente per quello che è stato il più lungo assedio nella storia bellica del XX secolo, che mostra come ogni guerra, pur nella sua brutale assurdità e inutilità, ha una possibile fine. Sarà presente l’autrice, volontaria di Arci Solidarietà all’epoca dell’assedio, che dialogherà con Rossella Scherl.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondimenti su Roccella Jonica
Ultime notizie su Roccella Jonica
