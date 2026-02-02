Cassazione conferma condanna per diffamazione | il caso De Santis a Contrada

La Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione nel caso che riguarda De Santis a Contrada. La vicenda, nata durante una seduta del consiglio comunale, si è giunta fino alla Corte suprema, chiudendo un lungo iter giudiziario.

A Contrada, una vicenda maturata tra i banchi del consiglio comunale ha attraversato tutti i gradi di giudizio fino ad approdare in Cassazione. Al centro del procedimento, un'affermazione precisa: il sindaco Pasquale De Santis non sarebbe stato in regola con il pagamento della Tari nel Comune in cui risiede. Un'accusa che la magistratura, con decisioni conformi, ha ritenuto diffamatoria. L'ultimo passaggio è rappresentato dal rigetto dei ricorsi da parte della Suprema Corte, che ha reso definitiva la sentenza pronunciata il 29 aprile 2025 dalla Seconda Sezione Penale della Corte d'Appello di Napoli.

La Cassazione ha concluso definitivamente la vicenda giudiziaria di Francesco Frutti, ex agente della polizia municipale di Calenzano.

