I fondi Pnrr per la sanità Monteluce ora c’è la data | operativa ad agosto 2027

Il governo ha annunciato che i fondi del Pnrr destinati alla sanità saranno operativi entro agosto 2027. Questa decisione arriva dopo mesi di lavori per completare le strutture di Monteluce, tra cui case di comunità e nuovi reparti ospedalieri. Entro quella data si prevede di avviare progetti di telemedicina e di fornire apparecchiature moderne nelle strutture sanitarie. La sfida principale resta rispettare la scadenza e portare a termine i lavori in tempo.

E' una corsa contro il tempo quella per chiudere i tanti progetti messi in campo per la Sanità con le risorse del Pnrr: Case e Ospedali di Comunità, telemedicina, macchinari all'avanguardia. Il punto è stato fatto ieri mattina in Commissione speciale, in Regione. Secondo i dati forniti dagli uffici, attualmente risultano conclusi 9 interventi su altrettante Case della comunità (Nocera Umbra, Fabro, Terni, Magione, Spoleto, Perugia Ponte San Giovanni, Todi, Umbertide, Trevi); altri 9 interventi, invece, procedono con garanzia di operatività entro maggio 2026 (Panicale, Marsciano, Bastia Umbra, Città di Castello, Norcia, Orvieto, Amelia, Montefalco, Cascia).