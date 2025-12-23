Monteluce l' allarme dei sindacati per la Casa di comunità | Lavori lentissimi si rischia di perdere i fondi Pnrr

Monteluce al centro di preoccupazioni: i sindacati segnalano ritardi nei lavori della Casa di comunità, con il rischio di perdere i fondi del PNRR, la cui scadenza è prevista per giugno 2026. La mancanza di aggiornamenti sui tempi di realizzazione solleva interrogativi sulla gestione dell’intervento e sulla possibilità di rispettare le scadenze, richiedendo maggiore trasparenza da parte delle autorità locali.

Nuovo allarme per la Casa di comunità di Monteluce. Giugno 2026 - data di ‘scadenza’ del Pnrr - si avvicina a grandi passi, ma i lavori a che punto sono? “Chiediamo chiarezza e trasparenza rispetto ai tempi di realizzazione e chiediamo al Comune di Perugia ogni azione necessaria nei confronti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Monteluce: tutto fermo. Cantieri, verifiche in corso: "I lavori sono a rischio" - Non si può perdere altro tempo, né disperdere risorse pubbliche e penalizzare ulteriormente i cittadini". lanazione.it

Usl 1, massima attenzione su Casa di comunità di Monteluce - La direzione aziendale dell'Usl Umbria 1, in merito alla recente nota stampa inviata dalla Cgil sulla richiesta di fare il punto sui lavori della Casa della comunità di Monteluce a Perugia, dichiara ... ansa.it

Bloccato il cantiere della Casa di comunità di Monteluce - Il cantiere della Casa di Comunità, finanziato dal Pnrr e consegnato nel febbraio scorso, si è bloccato. rainews.it