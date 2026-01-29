Calciomercato serie C è ufficiale | Canotto è del Perugia

Luigi Canotto è ufficialmente un nuovo giocatore del Perugia. Il club ha annunciato l’ingaggio e ha reso noti i dettagli dell’accordo: il contratto dura fino a giugno 2026, con un’opzione di rinnovo automatico legata a obiettivi specifici. Ora il calciatore si prepara a iniziare questa nuova avventura in serie C.

Accordo valido fino al giugno 2026 con rinnovo per l'anno successivo al verificarsi di determinate condizioni. Anche Esculino è a tutti gli effetti un Grifone È arrivato anche l'annuncio ufficiale: Luigi Canotto è un nuovo calciatore del Perugia. Il club di Pian Di Massiano ha reso anche noti i termini dell'accordo, che sarà valido fino al giugno 2026 con opzione di rinnovo automatico per l'anno successivo al raggiungimento di determinati obbiettivi. Di ruolo ala destra o attaccante, Canotto ha mostrato sin dal settore giovanile le sue qualità, vestendo anche la maglia della Nazionale italiana U19 (con 2 reti in azzurro).🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

