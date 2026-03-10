il medagliere delle paralimpiadi invernali di milano cortina 2026 tutti i podi degli atleti italiani

Fino al 15 marzo si sono svolti i giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, con atleti italiani protagonisti nelle varie discipline. Durante la manifestazione sono stati assegnati medaglie a rappresentanti italiani in diverse competizioni, con risultati che hanno portato medaglie sul podio nazionale. La competizione ha visto coinvolti numerosi atleti e ha prodotto un medagliere ricco di successi.

I Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport e in streaming su RaiPlay. René De Silvestro, argento combinata alpina categoria sitting Nella combinata alpina categoria sitting argento per René De Silvestro grazie a una buona manche nello slalom. Chiude la gara in 1'56"44. Oro all’olandese Kampschreur, per 11 centesimi davanti all’azzurro. Vive a San Vito di Cadore e per lui gareggiare a Cortina è doppiamente in casa. «Quello Paralimpico è un mondo bellissimo, fatto di persone che hanno scelto di non farsi abbattere» ha raccontato a Vanity Fair. Federico Pelizzari, argento sci alpino combinata standing Nella combinata standing di sci alpio Federico Pelizzari (LW68-2) ha vinto la medaglia d’argento a 1"20 dal francese Bauchet, oro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

