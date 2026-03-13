La Bruma | bakery contemporanea nel centro di Milano

A gennaio scorso, nel cuore di Milano, ha aperto La Bruma, una bakery contemporanea situata in Piazza Vetra, vicino al Duomo. Il locale propone prodotti da forno artigianali e si distingue per l’ambiente moderno e accogliente. La rinomata pasticceria si trova in una zona molto frequentata e rappresenta una nuova proposta nel panorama gastronomico cittadino.

A gennaio scorso ha aperto La Bruma in Piazza Vetra, a pochi passi dal Duomo. Una bakery che si inserisce nel panorama milanese della colazione con un’identità precisa, figlia dell’esperienza maturata da Marco Guzzetti insieme a Luca Troiano, Ludovico e Giacomo Garini, già protagonisti del bistrot Via Stampa. Il progetto nasce come costola di Via Stampa, con il trasferimento del laboratorio di produzione nel nuovo spazio, ma si definisce fin dall’inizio autonomo e distinto. L’obiettivo dichiarato è trasformare il pane in occasione di incontro e il caffè in pretesto per la conversazione, costruendo un luogo dove la panificazione artigianale diventa rituale quotidiano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - La Bruma: bakery contemporanea nel centro di Milano Articoli correlati Leggi anche: La "bakery contemporanea" di Molini Fagioli ora scommette sulla pasticceria Leggi anche: Vanilla Bakery celebra Milano Cortina 2026 con cupcake da sogno Una selezione di notizie su La Bruma bakery contemporanea nel... La Bruma, nuova bakery con caffetteria a MilanoAffacciata su Piazza Vetra, La Bruma è la nuova bakery milanese che unisce ricerca nord europea sulla panificazione e interni dal gusto scandinavo. Un forno di quartiere contemporaneo, senza prenotazi ... living.corriere.it La nuovissima bakery del momento e altre cose buone nel weekend dal 13 al 15 febbraio 2026A Milano la colazione fuori casa continua a essere un piccolo rito collettivo, soprattutto nei weekend, quando bakery e forni vengono presi d’assalto. In questo scenario, lo scorso 30 gennaio ha ... milanotoday.it