La bakery di Molini Fagioli si lancia ora anche nel campo della pasticceria. La novità è stata presentata durante un evento che ha visto coinvolti professionisti e appassionati, pronti a scoprire le nuove proposte e tecniche. Lo stand dell’azienda umbra si trasforma così in un punto di riferimento per chi cerca qualità e innovazione nel mondo della panificazione e oltre.

DALL’UMBRIA al mondo. Un’occasione per condividere competenze, esperienze e visioni sul mondo della panificazione, della pasticceria e della pizza, in un susseguirsi di consistenze, lievitazioni e profumi che hanno trasformato lo stand della Molini Fagioli in un luogo di incontro, confronto e racconto. La storica azienda di Magione, in provincia di Perugia, presente per il quarto anno al Sigep di Rimini, evento di riferimento e ispirazione per la community del Foodservice, ha portato in scena la sua ‘bakery contemporanea’, dove panificati, pizza, lievitati dolci e viennoiserie sono stati protagonisti di un’esperienza che unisce tradizione molitoria e visione moderna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La "bakery contemporanea" di Molini Fagioli ora scommette sulla pasticceria

