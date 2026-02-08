Vanilla Bakery celebra Milano Cortina 2026 con cupcake da sogno

Milano si prepara a vivere un’estate speciale. Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 portano entusiasmo in città, e anche il mondo del food si mette in moto. Vanilla Bakery ha sfornato cupcake decorati a tema olimpico, pronti a conquistare i clienti e rendere ancora più dolce questa celebrazione. La pasticceria milanese si anima con colori e dettagli che richiamano le gare, mentre i clienti si avvicinano per assaggiare queste creazioni uniche.

Milano è nel pieno dell’energia olimpica. Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 stanno animando la città e, accanto agli eventi sportivi, anche il mondo del food partecipa ai festeggiamenti con creazioni a tema. Tra le realtà più creative spicca Vanilla Bakery, che per l’occasione ha firmato cupcake dedicati alle Olimpiadi, eleganti, scenografici e curati in ogni minimo dettaglio. I cupcake richiamano l’immaginario invernale e olimpico con colori delicati, decorazioni raffinate e simboli iconici legati a Milano Cortina 2026. Piccoli dolci gioielli che raccontano lo spirito dei Giochi attraverso la pasticceria, unendo estetica e gusto in perfetto stile Vanilla Bakery.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

