Vanilla Bakery celebra Milano Cortina 2026 con cupcake da sogno

Milano si prepara a vivere un’estate speciale. Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 portano entusiasmo in città, e anche il mondo del food si mette in moto. Vanilla Bakery ha sfornato cupcake decorati a tema olimpico, pronti a conquistare i clienti e rendere ancora più dolce questa celebrazione. La pasticceria milanese si anima con colori e dettagli che richiamano le gare, mentre i clienti si avvicinano per assaggiare queste creazioni uniche.

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si arricchiscono di eventi dedicati a Leonardo Da Vinci, con il Castello Sforzesco come protagonista.

La serata al Teatro alla Scala si trasforma in un grande palcoscenico internazionale.

