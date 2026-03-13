La boutique ha denunciato che, nonostante interventi sulla viabilità e la sosta, non sono stati ottenuti risultati concreti. La crisi del commercio continua a colpire il settore, anche se alcuni esercizi riescono a resistere grazie a diversi fattori. La situazione resta difficile per molte attività, che cercano di adattarsi alle nuove condizioni senza trovare soluzioni definitive.

La crisi del commercio colpisce tutti, ma c’è chi riesce a restare in sella grazie ad alcuni fattori. È il caso della boutique Gisa, fiore all’occhiello del settore modaabbigliamento ad Ancona, che sfrutta il valore aggiunto dell’alta gamma: "Noi riusciamo ad andare avanti grazie alla fidelizzazione della nostra clientela – commenta Toni Tanfani, il titolare – Il fatto di avere l’esclusività direi a livello regionale ci mantiene nel mercato, con gente che arriva da tutte le Marche. La nostra è stata una scelta d’impresa che ha pagato e continua a pagare, ma è chiaro che a livello generale la città stia soffrendo in maniera evidente. Ancona non è in difficoltà oggi, il suo declino è iniziato una ventina d’anni fa sotto il profilo dell’accoglienza, della qualità del suo tessuto economico, culturale, turistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La boutique: "Viabilità e sosta, nessun risultato"

