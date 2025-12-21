Oggi a Pisa si svolgono eventi podistici di rilievo, con circa 10.000 partecipanti attesi per la XXVI edizione della Maratona di Pisa, la Mezza Maratona

Oggi a Pisa sono attese quasi 10mila persone per partecipare alla XXVI edizione della Maratona di Pisa, la Mezza Maratona "Pisanina" e la corsa non competitiva "Christmas Run Pisa". Un appuntamento che parte alle 9 e prevede divieti di sosta, chiusure al traffico e variazioni alla circolazione già a partire dalla notte e fino al primo pomeriggio. I divieti di sosta con rimozione scatteranno dall’1 alle 10 in numerose strade dell’area nord e ovest della città, tra cui via Bonanno Pisano, via Niccolini, via Cammeo, via Niosi, piazza San Paolo a Ripa d’Arno, via Romiti, via Crispi, via Stampace e Lungarno Sonnino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La super domenica dei podisti. Pronti all’invasione in centro. Modifiche a sosta e viabilità

Leggi anche: Strade chiuse per la maratona di Ravenna: ecco le modifiche a viabilità e sosta

Leggi anche: "La Dieci di Ancona-Memorial Lorenzo Farinelli": le modifiche a sosta e viabilità nel week-end

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La super domenica dei podisti. Pronti all’invasione in centro. Modifiche a sosta e viabilità.

SIGARI… Mettetevi comodi inizia lo spettacolo super domenica al lago dell’olmo. #pescaesportiva #esperienzaunica #pescaallatrota #nokillfishing #lagodellolmo - facebook.com facebook