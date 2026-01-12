Durante la registrazione odierna di Uomini e Donne, si è ufficialmente concluso il percorso di Cristiana Anania sul trono. La sua esperienza nel programma si è conclusa, lasciando spazio a nuove dinamiche e opportunità per i partecipanti. Questa fase rappresenta un momento di riflessione e di transizione per la tronista, che si prepara a affrontare nuovi capitoli personali e professionali.

Nella registrazione odierna di Uomini e Donne si è ufficialmente concluso il trono di Cristiana Anania. La tronista siciliana ha deciso, infatti, il corteggiatore che vuole conoscere al di là delle telecamere. Dopo circa quattro mesi trascorsi nel dating show condotto da Maria De Filippi, Cristiana ha scelto Ernesto Passaro, il vigile del fuoco di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, con il quale ci sono stati, nel corso delle varie esterne, diversi baci. Nulla da fare, quindi, per Federico Cotugno, l’altro corteggiatore rimasto fino all’ultimo nel parterre dei pretendenti. Come si evince dalle foto pubblicate in anteprima sui canali social di Uomini e Donne, Passaro ha risposto “sì” alla richiesta di Cristiana di conoscersi a telecamere spente, accettando quindi di fidanzarsi con lei. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne

Leggi anche: Cristiana Anania fa la sua scelta a Uomini e Donne: data e pronostici

Leggi anche: Anticipazioni Uomini e Donne 12 gennaio: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta tra Ernesto e Federico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Uomini e Donne, le anticipazioni del 5 gennaio: Cristiana è a un passo dalla scelta, come andrà a finire?; Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana bacia Ernesto e si avvicina alla scelta, Sabrina rifiuta Carlo; Anticipazioni Uomini e Donne 5 gennaio: a breve la scelta di Cristiana Anania, caos nel trono di Sara Gaudenzi; Uomini e Donne, Anticipazioni: ecco quando si registra la scelta di Cristiana Anania.

Anticipazioni Uomini e Donne 12 gennaio: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta tra Ernesto e Federico - Cristiana Anania ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno. fanpage.it