Il cardinale Krajewski torna in Polonia, mentre papa Leone XIV ha ufficialmente nominato monsignor Luis Marín de San Martin come nuovo Elemosiniere. La nomina è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un cambio nella figura che ricoprirà questa importante funzione all’interno della Curia. La decisione è stata annunciata in un momento di particolare attenzione alla struttura ecclesiastica.

Per certi versi è la fine di un’epoca. Papa Leone XIV ha nominato il suo nuovo Elemosiniere, monsignor Luis Marín de San Martin. Il presule succede al cardinale Konrad Krajewski, che è stato nominato dal Pontefice arcivescovo di Lodz, in Polonia. Un ritorno a casa, dunque, per il porporato dopo quasi 13 anni in cui è stato il braccio della carità dei Pontefici. Da Francesco a Leone, un attivismo con i poveri al centro. L’attivismo per le popolazioni in difficoltà. La missione di Krajewski, negli ultimi anni, ha avuto al centro l’Ucraina. Dall’inizio dell’invasione russa, infatti, il porporato si è recato in Ucraina 10 volte. Dieci viaggi per portare “al martoriato popolo” la vicinanza del Papa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Krajewski torna in Polonia, Leone XIV nomina un nuovo Elemosiniere

