Vaticano nuove nomine | Marín de San Martín Elemosiniere del Papa Krajewski a ?ód?

Oggi in Vaticano sono state annunciate nuove nomine: il Papa ha nominato Luis Marín de San Martín come nuovo Prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità e gli ha conferito la dignità di arcivescovo. Contestualmente, si è anche parlato di un incarico per Krajewski a Lódz. Le nomine sono state comunicate ufficialmente attraverso un comunicato del Vaticano.

Notizie dal Vaticano. Oggi, 12 marzo 2026, Papa Leone XIV ha nominato il vescovo titolare di Suliana, Luis Marín de San Martín come nuovo Prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità, conferendogli contestualmente la dignità di arcivescovo. Fino ad oggi Marín de San Martín ricopriva l'incarico di sottosegretario della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi, ruolo che aveva assunto nel 2021 insieme alla nomina episcopale. Prima di lui, la guida dell'Elemosineria apostolica era stata affidata per tredici anni al cardinale Konrad Krajewski. Era stato nominato Prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità nel 2022. Krajewski è nato in Polonia nel 1963 e, dopo gli studi liceali, nel 1982 è entrato nel seminario diocesano di Lódz.