Promosso e rimosso | Leone XIV trasferisce in Polonia Krajewski braccio destro di papa Francesco

Konrad Krajewski, elemosiniere di Papa Francesco, è stato trasferito in Polonia e sarà inviato a Lodz. La decisione è stata presa dal nuovo pontefice, che ha sostituito i collaboratori del predecessore. Krajewski lascia il suo incarico a Roma per assumere questa nuova posizione all’estero. La notizia riguarda anche il cambio di incarico di altri collaboratori del precedente papa.

