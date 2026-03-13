Netflix e Sony hanno annunciato ufficialmente il ritorno di KPop Demon Hunters 2, il sequel della serie. Le protagoniste, le HUNTRX, torneranno a combattere e il progetto è confermato per una nuova stagione. Dopo settimane di voci e attese, ora i fan possono prepararsi a vedere nuovamente le loro eroine in azione, con ulteriori novità che arriveranno in futuro.

Dopo mesi di speculazioni e rumor insistenti, i fan possono finalmente alzare il volume e festeggiare. Il formidabile gruppo di cacciatrici di demoni noto come HUNTRX tornerà in azione. Netflix e Sony hanno ufficialmente confermato lo sviluppo del sequel di KPop Demon Hunters, il colosso d’animazione che lo scorso anno ha polverizzato i record della piattaforma unendo la spettacolarità delle performance idol ad un’action sovrannaturale mozzafiato. Ma la vera bomba della giornata è un’altra: l’annuncio di questo secondo capitolo rappresenta solo la punta dell’iceberg per l’espansione dell’intero franchise. In breve. Sequel confermato: Il nuovo capitolo di KPop Demon Hunters è ufficialmente in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - KPop Demon Hunters 2: il sequel è ufficiale! Netflix e Sony annunciano il ritorno delle HUNTR/X (ed è solo l’inizio)

