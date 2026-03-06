Konecta | 1000 famiglie a rischio Occhiuto punta sulla

Stamattina a Catanzaro si è svolto un incontro tra la Regione Calabria e i sindacati per discutere della situazione occupazionale dei dipendenti della Konecta, ex Abramo. Circa 1000 famiglie sono a rischio a causa di questa vicenda. La discussione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e sindacalisti, senza ancora giungere a decisioni definitive.

Stamattina, a Catanzaro, si è tenuto un tavolo di confronto cruciale tra la Regione Calabria e le organizzazioni sindacali riguardo alla sorte occupazionale dei lavoratori della Konecta, ex Abramo. Il presidente Roberto Occhiuto e l'assessore Giovanni Calabrese hanno incontrato i rappresentanti delle sigle Cgil, Cisl e Uil per discutere del progetto di dematerializzazione e della necessità di garantire stabilità a circa 1000 famiglie calabresi coinvolte nella vertenza storica dell'Abramo Customer Care. L'incontro ha messo in luce una divergenza fondamentale: mentre la Regione vede nel progetto di digitalizzazione delle cartelle sanitarie un'opportunità lungimirante per il settore dei call center, l'azienda Konecta richiede l'attivazione degli ammortizzatori sociali sostenendo di avere lavoro costante solo per altre otto o dieci settimane.