Klaebo dall'ospedale dopo la caduta in Coppa del Mondo | Devo prendermi cura della testa

Il campione olimpico norvegese di sci di fondo è stato portato in ospedale dopo una caduta durante una gara di Coppa del Mondo. Durante la competizione, è scivolato e ha colpito violentemente la nuca sulla superficie ghiacciata. Dopo l'incidente, ha dichiarato di dover prendersi cura della testa e di aver ricevuto cure mediche sul posto.

Il campione olimpico norvegese coinvolto in un incidente nella gara sprint di sci di fondo: ha sbattuto la nuca con violenza sulla superficie ghiacciata. È ricoverato per accertamenti ma lui stesso ha spiegato come sta in un messaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pavan esce dall’ospedale dopo la caduta nell’ascensore vuoto: “È un miracolo poter camminare”Dopo una delicata operazione Pavan lascia l'ospedale dove era stato ricoverato dopo la caduta: il golfista ha riportato lividi e fratture, ora lo... “L’Italia boicotti la Coppa del Mondo a Crans-Montana”: l’appello dello zio di una vittima della strageDopo la morte della 16enne Chiara Costanzo nella strage di Capodanno a Crans-Montana, lo zio Pietro chiede un gesto forte alla Federazione Italiana... Contenuti e approfondimenti su Klaebo dall 8217 ospedale dopo la... Temi più discussi: Sci di fondo, Johannes Hoesflot Klaebo passerà la notte in ospedale dopo la caduta di Drammen; Sci di fondo - Paura per Klæbo a Drammen: caduta violenta nella sprint, portato in ospedale per accertamenti, passerà la notta sotto osservazione; Milano-Cortina LIVE, occhi sugli azzurri in sci alpino e biathlon; Cerimonia d'apertura Paralimpiadi 2026, a che ora e dove vederla in tv: scaletta e quando sfila l'Italia. Ecco il video Johannes Klaebo ricoverato in ospedale dopo una violenta cadutaDurante la semifinale dello sprint disputata giovedì a Drammen, in Norvegia, la stella dello sci di fondo, 29 anni, è stata trascinata a terra dalla caduta dell’americano Ben Ogden. La parte ... bluewin.ch Sci di fondo, Johannes Hoesflot Klaebo passerà la notte in ospedale dopo la caduta di DrammenIl norvegese Johannes Hoesflot Klaebo trascorrerà la notte in ospedale dopo la brutta caduta rimediata a Drammen, in Norvegia, in occasione della tappa ... oasport.it ODERMATT VINCE LA COPPA DEL MONDO GENERALE Marco Odermatt conquista matematicamente la Coppa del Mondo generale per il quinto anno consecutivo! Al campione svizzero bastava entrare nei primi nove nella discesa di Courchevel: il terzo - facebook.com facebook Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Courchevel (Francia) - Giovanni Franzoni è secondo nella discesa libera, battuto per soli 9 centesimi dall'austriaco Vincent Kriechmayr! Per il finanziere bresciano, argento olimpico a Bormio, si tratta del 5° podio stagionale i x.com